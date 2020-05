La Confsal al confronto col premier Conte e i ministri Catalfo e Gualtieri. Come affrontare la sfida per conciliare ripresa economica e sicurezza (Di venerdì 8 maggio 2020) Nel corso di un lungo e approfondito confronto, il segretario Generale della Confsal, Angelo Raffaele Margiotta (nella foto), ha discusso con il premier Giuseppe Conte e i ministri Roberto Gualtieri e Nunzia Catalfo le misure necessarie ad affrontare la grande sfida di conciliare la ripresa e la crescita economica con la sicurezza e la salute dei lavoratori. Nel prendere atto delle misure illustrate dal Governo, Margiotta ha posto sul tavolo del Governo un insieme di proposte riguardanti questioni fondamentali, tra cui: nuovo Protocollo di sicurezza anti-contagio, tenendo conto delle specificità di Sanità, Scuola, Funzioni Centrali e Funzioni Locali; obbligo di protocolli anche nei comparti dove operano i lavoratori in divisa (Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico); adozione nelle aziende private del Protocollo anti-contagio targato Confsal, unitamente al Progetto ... Leggi su lanotiziagiornale Confsal al confronto con Conte - Catalfo e Gualtieri : la sfida - conciliare ripresa economica e sicurezza (Di venerdì 8 maggio 2020) Nel corso di un lungo e approfondito, il segretario Generale della, Angelo Raffaele Margiotta (nella foto), ha discusso con ilGiuseppee iRobertoe Nunziale misure necessarie ad affrontare la grande sfida di conciliare la ripresa e la crescita economica con la sicurezza e la salute dei lavoratori. Nel prendere atto delle misure illustrate dal Governo, Margiotta ha posto sul tavolo del Governo un insieme di proposte riguardanti questioni fondamentali, tra cui: nuovo Protocollo di sicurezza anti-contagio, tenendo conto delle specificità di Sanità, Scuola, Funzioni Centrali e Funzioni Locali; obbligo di protocolli anche nei comparti dove operano i lavoratori in divisa (Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico); adozione nelle aziende private del Protocollo anti-contagio targato, unitamente al Progetto ...

