La Cina di fronte allo spettro di quasi cento milioni di disoccupati

(Di venerdì 8 maggio 2020) I dati economici del Dragone parlano di una crisi lavorativa post-coronavirus senza precedenti, che rischia di trasformarsi – se non gestita al meglio da Pechino – in una bomba sociale. Senza un sostegno politico forte e tempestivo per tutelare i lavoratori migranti - tra cui 170di migranti rurali - la fragile ripresa economica dellanon andrà lontano.L’economia cinese si sta riprendendo a fatica – prima nel Mondo – dagli effetti del Coronavirus, ma le cose non vanno come i membri del Politburo del PCC a Pechino speravano. Non solo la crisi dell’economia globale – con l’inevitabile tracollo della domanda internazionale di prodotti cinesi - rischia di vanificare gli sforzi del governo per la ripresa, ma ad essa si accompagna ora anche la grande incognita della crisi del mercato interno del lavoro. Secondo stime ...