Juventus | test medici per Dybala | Sto bene

Paulo Dybala ha raggiunto nel tardo pomeriggio il J Medical per sostenere le visite mediche e ottenere il via libera alla ripresa degli allenamenti, dopo essere risultato negativo ai test del Coronavirus. L'argentino è uscito dalla clinica dopo due ore e ha voluto rassicurare i tifosi della Juventus, pronti all'esterno della struttura per sincerarsi delle sue condizioni: "Sto bene", ha detto la Joya sorridente in volto.

