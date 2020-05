ITS, il post-diploma che fa trovare lavoro a 8 studenti su 10 (Di venerdì 8 maggio 2020) Il ministero dell’Istruzione continua a credere che gli ITS – gli Istituti Tecnici Superiori – siano una buona alternativa all’università o alla ricerca di un lavoro poco qualificato per il post-Maturità. La ministra Lucia Azzolina ha infatti appena firmato il decreto che assegna oltre 33 milioni di euro al Fondo per il potenziamento del sistema ITS. Somme, erogate direttamente alle Regioni (che hanno il compito di gestire l’organizzazione dei ‘diplomi’ professionalizzanti) a cui andrà ad aggiungersi la quota di co-finanziamento a carico degli Enti Locali, pari almeno al 30% delle risorse nazionali. Per i diplomi professionalizzanti numeri in costante crescitaA viale Trastevere, dunque, si prosegue sulla strada già tracciata negli anni scorsi. Anche nel 2019, l’allora ministro Bussetti, sbloccò circa ... Leggi su huffingtonpost Spider-Man : Un Nuovo Universo - nel post-credits dovevano esserci Tobey Maguire - Andrew Garfield e Tom Holland

Captain Marvel 2 : la scena post-credits introdurrà i Fantastici Quattro?

Westworld 3 : Jonathan Nolan commenta il post-credits del primo episodio (Di venerdì 8 maggio 2020) Il ministero dell’Istruzione continua a credere che gli ITS – gli Istituti Tecnici Superiori – siano una buona alternativa all’università o alla ricerca di unpoco qualificato per il-Maturità. La ministra Lucia Azzolina ha infatti appena firmato il decreto che assegna oltre 33 milioni di euro al Fondo per il potenziamento del sistema ITS. Somme, erogate direttamente alle Regioni (che hanno il compito di gestire l’organizzazione dei ‘diplomi’ professionalizzanti) a cui andrà ad aggiungersi la quota di co-finanziamento a carico degli Enti Locali, pari almeno al 30% delle risorse nazionali. Per i diplomi professionalizzanti numeri in costante crescitaA viale Trastevere, dunque, si prosegue sulla strada già tracciata negli anni scorsi. Anche nel 2019, l’allora ministro Bussetti, sbloccò circa ...

CorridoniLuis : RT @HuffPostItalia: ITS, il post-diploma che fa trovare lavoro a 8 studenti su 10 - HuffPostItalia : ITS, il post-diploma che fa trovare lavoro a 8 studenti su 10 - Its_Jazel : Skincare po — secret???? - ousamayama : @kurapikasdad HDJSJSJSJSNSNS ILL POST IT NOW ITS SO FUNNY - nosh_its : RT @IGPClan: @R6ITFlame Prendiamo le distanze dalle parole di Haze, il player non fa più da tempo parte di IGP. E al momento in cui il play… -

Ultime Notizie dalla rete : ITS post ITS, il post-diploma che fa trovare lavoro a 8 studenti su 10 L'HuffPost ITS, il post-diploma che fa trovare lavoro a 8 studenti su 10

Il ministero dell’Istruzione continua a credere che gli ITS – gli Istituti Tecnici Superiori – siano una buona alternativa all’università o alla ricerca di un lavoro poco qualificato per il post-Matur ...

Perché Immuni non funzionerà in Italia e il modello Corea non è da seguire

In un quadro complessivo ricco di variabili legate a un’emergenza, l’individuo diventa massa. Considerando che questa pandemia è la prima ai tempi dei mezzi di comunicazione di massa in cui lo spettat ...

Il ministero dell’Istruzione continua a credere che gli ITS – gli Istituti Tecnici Superiori – siano una buona alternativa all’università o alla ricerca di un lavoro poco qualificato per il post-Matur ...In un quadro complessivo ricco di variabili legate a un’emergenza, l’individuo diventa massa. Considerando che questa pandemia è la prima ai tempi dei mezzi di comunicazione di massa in cui lo spettat ...