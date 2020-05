Infermiera violentata a Napoli, il dolore del marito: “Non me lo perdonerò mai!” (Di venerdì 8 maggio 2020) Tempo di lettura: 5 minutiNapoli – La moglie è stata brutalmente aggredita e violentata da un cittadino senegalese irregolare nel parcheggio della Metropark di corso Arnaldo Lucci, e lui non riesce a darsi pace. Stiamo parlando di Lino, il marito di Francesca, l’Infermiera professionale impegnata nella lotta al Covid, che ha subito la violenza sessuale dieci giorni fa mentre tornava a casa dopo il turno di lavoro. L’uomo che l’ha aggredita è stato arrestato dalla polizia, ma la tragedia per la vittima, la quarantottenne Francesca, per sua figlia e per il marito, il medico fisiatra Lino, comincia adesso. “Quando sono corso in ospedale da mia moglie e l’ho vista seduta subito dopo l’aggressione ho visto il dolore, il dolore e ancora il dolore, solo dolore – rivela il marito in un’intervista rilasciata a ‘La ... Leggi su anteprima24 Napoli - infermiera violentata a fermata bus/ 45 minuti di grida : nessuno in aiuto

