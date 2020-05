In Toscana 38 nuovi casi, 15 decessi e 147 guarigioni (Di venerdì 8 maggio 2020) In Toscana venerdì 8 maggio sono 9.721 i casi di positività al Coronavirus, 38 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 3,6% e raggiungono quota 4.199 (il 43,2% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 170.296, 4.234 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 4.260. Gli attualmente positivi sono oggi 4.592, il 2,6% in meno di ieri. Si registrano 15 nuovi decessi: 10 uomini e 5 donne con un’età media di 84,1 anni. Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri, ricordando che riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi. Sono 3.296 i casi complessivi a oggi a Firenze (21 in più i rispetto a ieri), 536 a Prato (1 in più), ... Leggi su iltirreno.gelocal Coronavirus in Toscana - la curva risale : 15 morti - oggi 8 maggio. E 38 nuovi contagi

