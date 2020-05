In Sicilia sì a vendita da asporto alimenti anche domenica (Di sabato 9 maggio 2020) Da domenica prossima in Sicilia, tutti gli esercizi commerciali, bar, pasticcerie, ristoranti, alimentari, rosticcerie che offrono servizio a domicilio o di asporto di prodotti alimentari o affini sono autorizzati ad rimanere aperti. Lo afferma la Regione Siciliana sottolineando che gli esercizi commerciali devono evitare assembramenti e garantire il rispetto delle distanze interpersonali. Le persone che vorranno fruire del servizio dovranno, comunque, indossare le mascherine in fila per l`asporto. Leggi su ilfogliettone Coronavirus : Coldiretti Sicilia - 'possibile vendita fiori e piante'

«A livello di popolazione generale quello che viene raccomandato a livello internazionale è che le mascherine devono essere multistrato e uno può anche confezionarle in proprio», fermo restando che in ...

Panificio aperto a Palermo nel giorno di festa, scattano 5 sanzioni

Un panificio nel quartiere San Lorenzo, a Palermo, è stato trovato aperto dalla guardia di finanza durante i controlli operati lo scorso 1 maggio, giorno in cui era stata disposta la chiusura di tutti ...

