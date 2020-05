In pensione Bagnasco, francescano Tasca nuovo arcivescovo Genova (Di venerdì 8 maggio 2020) Va in pensione il cardinale Angelo Bagnasco: il Papa ha nominato il francescano Marco Tasca nuovo arcivescovo di Genova. Al compimento del 75esimo di età, Bagnasco, ex presidente della Cei, aveva rassegnato le sue dimissioni ma Papa Francesco lo ha prorogato di altri due anni. Ora, a 77 anni di età, il porporato va in pensione. L'ex ordinario militare italiano (il cardinale è per questo generale del corpo d'armata) era stato nominato nell'arcidiocesi del capoluogo ligure da Benedetto XVI nel 2006. Papa Francesco ha nominato arcivescovo di Genova Marco Tasca, dal 2013 al 2019 ministro generale dei frati conventuali, eletto a questa carica dal 200esimo capitolo dell'ordine.Nato a Sant'Angelo di Piove di Sacco, provincia di Belluno, il 9 giugno 1957, padre Tasca ha fatto il noviziato alla Basilica di Sant'Antonio a Padova nel 1977, e preso i voti nel 1981. Tra il ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 8 maggio 2020) Va inil cardinale Angelo: il Papa ha nominato ilMarcodi. Al compimento del 75esimo di età,, ex presidente della Cei, aveva rassegnato le sue dimissioni ma Papa Francesco lo ha prorogato di altri due anni. Ora, a 77 anni di età, il porporato va in. L'ex ordinario militare italiano (il cardinale è per questo generale del corpo d'armata) era stato nominato nell'arcidiocesi del capoluogo ligure da Benedetto XVI nel 2006. Papa Francesco ha nominatodiMarco, dal 2013 al 2019 ministro generale dei frati conventuali, eletto a questa carica dal 200esimo capitolo dell'ordine.Nato a Sant'Angelo di Piove di Sacco, provincia di Belluno, il 9 giugno 1957, padreha fatto il noviziato alla Basilica di Sant'Antonio a Padova nel 1977, e preso i voti nel 1981. Tra il ...

