In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Maggio: Ok al decreto anti-boss. Poi tocca ai giudici (Di sabato 9 maggio 2020) Giustizia L’ok giallorosa a Bonafede per il dl contro i boss liberi Il testo – La Maggioranza d’accordo su una legge “inattaccabile” che leghi le mutate esigenze antivirus al nuovo pronunciamento dei magistrati di sorveglianza di Antonella Mascali Fake news alla 7ª di Marco Travaglio Ho sempre invidiato i colleghi arruolati nelle varie “task force anti-fake news” dell’Ue, di Facebook e del governo. Non foss’altro che per il molto tempo libero che si ritrovano. Chissà come passano le giornate, se si divertono e quali avanzatissimi strumenti tecnologico-investigativi adottano per stanare i sovversivi, perlopiù al soldo di Putin, che truccano elezioni … La circolare che fa scandalo non cita mai le scarcerazioni I giudici potranno ora riconsiderare anche la possibilità di contenere i detenuti ... Leggi su ilfattoquotidiano In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 Maggio :

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Maggio :

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 Maggio : (Di sabato 9 maggio 2020) Giustizia L’ok giallorosa a Bonafede per il dl contro iliberi Il testo – Laranza d’accordo su una legge “inattaccabile” che leghi le mutate esigenzevirus al nuovo pronunciamento dei magistrati di sorveglianza di Antonella Mascali Fake news alla 7ª di Marco Travaglio Ho sempre invidiato i colleghi arruolati nelle varie “task force-fake news” dell’Ue, di Facebook e del governo. Non foss’altro che per il molto tempo libero che si ritrovano. Chissà come passano le giornate, se si divertono e quali avanzatissimi strumenti tecnologico-investigativi adottano per stanare i sovversivi, perlopiù al soldo di Putin, che truccano elezioni … La circolare che fa scandalo non cita mai le scarcerazioni I giudici potranno ora riconsiderare anche la possibilità di contenere i detenuti ...

fattoquotidiano : PRIMA PAGINA Apocalypse ciao. Niente crisi: Renzi fa pace con Conte e la Ue apre sul Mes [LEGGI… - fattoquotidiano : Confindustria lancia l’allarme rosso per le miniproposte sul taglio dell’orario di lavoro: “Il governo è nemico del… - fattoquotidiano : LA SCUOLA TEDESCA Solo il 43% degli istituti si è connesso alle piattaforme e molti alunni studiano sul cellulare… - marcellone8 : RT @alfilipposaler1: L' immagine che non avrei mai voluto vedere... #ItaliaMorta da Conte - galby1961 : RT @alfilipposaler1: L' immagine che non avrei mai voluto vedere... #ItaliaMorta da Conte -

Ultime Notizie dalla rete : Edicola sul In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Maggio: Ok al decreto anti-boss. Poi tocca ai giudici Il Fatto Quotidiano Domani Sportweek. Sul petto ha voluto l’aquila di Zagor, il suo mito a fumetti

Un Jovanotti così non lo avete mai visto. Innanzitutto perché, nel servizio di copertina del numero in edicola domani, il cantautore che sa trasformare in musica e poesia gli umori degli italiani non ...

La campagna sul reddito di cura, portato alla ribalta dalla pandemia

Nel 2021 compiremo i 50 anni in edicola e vogliamo far crescere insieme questo esperimento unico di informazione libera, critica e autofinanziata dai lettori. Vogliamo un sito grande, che rispetti la ...

Un Jovanotti così non lo avete mai visto. Innanzitutto perché, nel servizio di copertina del numero in edicola domani, il cantautore che sa trasformare in musica e poesia gli umori degli italiani non ...Nel 2021 compiremo i 50 anni in edicola e vogliamo far crescere insieme questo esperimento unico di informazione libera, critica e autofinanziata dai lettori. Vogliamo un sito grande, che rispetti la ...