Il virus dell’assurdo: in Lombardia, bomba epidemica italiana, si può fare sport. In Campania no (Di venerdì 8 maggio 2020) Il golf, l’atletica leggera, l’equitazione, la vela, la canoa, il tennis, la corsa, tutte le attività sportive acquatiche individuali, il canottaggio, l’escursionismo, l’arrampicata sportiva, il ciclismo, la mountain-bike, il tiro con l’arco, il tiro a segno, l’ automobilismo, il motociclismo e pure i go-kart. Da ieri in Lombardia c’è libertà di sport all’aperto. Sempre ieri, in Lombardia, ci sono stati 720 nuovi positivi al coronavirus, e 134 morti per Covid-19. Praticamente la metà di tutti i casi e delle vittime italiani, almeno stando ai dati confusi e polverosi snocciolati quotidianamente dalla Protezione Civile. Nel resto del Paese, quello che fa – tutto intero – gli stessi numeri della Lombardia, non è ancora possibile fare sport (se non in qualche caso, come la Sicilia, e con molte ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 8 maggio 2020) Il golf, l’atletica leggera, l’equitazione, la vela, la canoa, il tennis, la corsa, tutte le attivitàive acquatiche individuali, il canottaggio, l’escursionismo, l’arrampicataiva, il ciclismo, la mountain-bike, il tiro con l’arco, il tiro a segno, l’ automobilismo, il motociclismo e pure i go-kart. Da ieri inc’è libertà diall’aperto. Sempre ieri, in, ci sono stati 720 nuovi positivi al corona, e 134 morti per Covid-19. Praticamente la metà di tutti i casi e delle vittime italiani, almeno stando ai dati confusi e polverosi snocciolati quotidianamente dalla Protezione Civile. Nel resto del Paese, quello che fa – tutto intero – gli stessi numeri della, non è ancora possibile(se non in qualche caso, come la Sicilia, e con molte ...

