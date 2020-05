Il virologo Crisanti sbugiarda il governo: “Promette 5 milioni di tamponi ma mancano i reagenti” (Video) (Di venerdì 8 maggio 2020) Roma, 8 mag – «Abbiamo mandato alle regioni 2,7 milioni di tamponi. Ne hanno usati due milioni, ne manderemo nei prossimi due mesi altri 5 milioni. Dalla prossima settimana faremo i primi 150mila test sierologia ad un campione di cittadini definito da Istat e Inail, A questi si aggiungeranno quelli che stanno facendo le singole regioni». Così il 30 aprile dichiarava Palazzo Chigi a proposito della fornitura dei tamponi alle Regioni. Ma qualcuno non è proprio sicuro che le cifre citate dalla presidenza del Consiglio si riferiscano al kit completo di reagente. Senza il quale il tampone ha l’utilità di un bastoncino per gelati senza gelato. Tra questi, il virologo Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di microbiologia e virologia dell’Università-azienda ospedaliera di Padova, che ha così commentato a Piazzapulita su ... Leggi su ilprimatonazionale Coronavirus - virologo Crisanti su La7 : “Governo promette 5 milioni di tamponi? Ne dubito - c’è una carenza pazzesca di reagenti”

