Il vetro al ristorante non è un'idea suggestiva? Qui Amsterdam, guardare per credere (Di venerdì 8 maggio 2020) Un specie di piccola serra, all’interno della quale è possibile mangiare in sicurezza, senza bisogno della mascherina. Nelle foto scattate dalla Reuters ad Amsterdam, il vetro non fa più così paura. Il materiale è stato utilizzato da un ristorante vegano per costruire delle piccole casette, all’interno delle quali verranno serviti i clienti. Il Mediamatic Eten affaccia sul fiume e l’effetto ottico è molto suggestivo, privo di quella sensazione di soffocamento che molti recriminano all’uso dei pannelli in vetro o plexiglass per distanziare le persone. Se dovesse ottenere l’autorizzazione dalle autorità nazionali e locali, il suo esempio potrebbe essere preso a modello per far ripartire le attività dei locali durante la fase della convivenza con il virus. In caso di via libera, il ristorante ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 8 maggio 2020) Un specie di piccola serra, all’interno della quale; possibile mangiare in sicurezza, senza bisogno della mascherina. Nelle foto scattate dalla Reuters ad, ilnon fa più così paura. Il materiale; stato utilizzato da unvegano per costruire delle piccole casette, all’interno delle quali verranno serviti i clienti. Il Mediamatic Eten affaccia sul fiume e l’effetto ottico; molto suggestivo, privo di quella sensazione di soffocamento che molti recriminano all’uso dei pannelli ino plexiglass per distanziare le persone. Se dovesse ottenere l’autorizzazione dalle autorità nazionali e locali, il suo esempio potrebbe essere preso a modello per far ripartire le attività dei locali durante la fase della convivenza con il virus. In caso di via libera, il...

Un specie di piccola serra, all’interno della quale è possibile mangiare in sicurezza, senza bisogno della mascherina. Nelle foto scattate dalla Reuters ad Amsterdam, il vetro non fa più così paura. I ...

