Il racconto del primario: "In 37 anni di intensiva non ho mai visto una cosa del genere: è un virus devastante" (Di venerdì 8 maggio 2020) “Lavoro in terapia intensiva da 37 anni e una cosa del genere non l’ho mai vista in vita mia”. A parlare è Giorgio Berlot, docente di anestesia e Rianimazione all’Università di Trieste e primario del reparto di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Cattinara del capoluogo friulano al sito Interris.it.“Ho vissuto qualche altra epidemia; ricordo l’H1N1, la Sars, ma una con un virus così forte, di una vastità tale da spargere infinito dolore e disperazione, non l’ho mai vista. Adesso tutti quelli che fanno i sapientoni, usando espressioni del tipo ‘lo sapevo’ o ‘l’avevo detto’, in realtà, come me, neanche loro si aspettavano una malattia di queste proporzioni”.Berlot descrive l’emergenza coronavirus come un viaggio “straziante nel cuore ... Leggi su huffingtonpost Good Witch - Il racconto del Cuore/ Su Rai 2 il film con Catherine Bell (8 maggio)

