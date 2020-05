Il primo weekend di Roma nella Fase 2: controlli su spiagge e movida (Di venerdì 8 maggio 2020) Roma si prepara a un fine settimana di fuoco: aumentano controlli e posto di blocco per il primo weekend della Fase 2, del quale si temono scenari di assembramento e fughe verso le spiagge. Dopo due sofferti mesi di lockdown, la Fase 2 permette un leggero allentamento delle misure restrittive anti coronavirus, e i cittadini … L'articolo Il primo weekend di Roma nella Fase 2: controlli su spiagge e movida proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Roma - allerta per il primo weekend della Fase 2 : spiagge e movida - controlli potenziati

Primo weekend post-lockdown, Fontana: “Serve cautela, evitiamo assembramenti”

“Se ci comporteremo con attenzione in questa fase delicata dell’emergenza coronavirus e seguendo le prescrizioni che ormai conosciamo, potremo conquistare un altro spazio di libertà e favorire così la ...

