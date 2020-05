Il Paradiso delle Signore, anticipazioni di oggi, venerdì 8 maggio: decisione shock per il grande magazzino (Di venerdì 8 maggio 2020) Eccoci alle anticipazioni dell’ultima puntata settimanale de “Il Paradiso delle Signore”. Vittorio fa una sorpresa alle Veneri, dopo la notte della rapina, di cui è sospettato il capo-commesso Ugo; Umberto, però, prende una decisione shock: informa lui e la figlia Marta di voler vendere le sue quote societarie del grande magazzino, perché a causa di ciò che è successo, è in bancarotta e rischia di chiudere. Intanto si continua ovviamente a parlare anche d’amore nella fiction, perché Nicoletta è indecisa tra Cesare e Riccardo. Ha scelto di sposare il primo, ma continua ad essere innamorata del secondo! I dettagli Dopo la rapina, tutti i dipendenti (Veneri comprese) hanno collaborato per recuperare ciò che era rimasto nel “Paradiso delle Signore”. Vittorio ha ritrovato gran parte del ... Leggi su pianetadonne.blog Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole : le Trame delle puntate dell'8 maggio 2020

Il Paradiso delle signore - Arianna Montefiori da Venere a Cenerentola

