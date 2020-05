Il palinsesto dei live streaming organizzati da Frame

Leggi su wired

(Di venerdì 8 maggio 2020), il primo experience store di Condé Nast in collaborazione con Pasticceria San Carlo, ha chiuso le sue porte in Piazzale Cadorna 7 nel rispetto del dpcm emesso per arginare la diffusione del coronavirus. Continua però a promuovere sui social le idee su cui si fonda: l’inclusività, l’interazione tra lettori, utenti, followers, redazioni, aziende e l’offerta di esperienze uniche. Sul profilo Instagram ufficiale dello store, nei mesi di maggio e giugno, ci saranno rubriche e appuntamenticon unche vedrà il coinvolgimento di numerosi artisti, designer e creativi. Il primo appuntamento si è tenuto ieri con il creativo Uroš Mihić in una “Origami Session” per svelare l’affascinante mondo tridimensionale degli origami, mentre la prossima experience vedrà protagonista Erica Gragg ...