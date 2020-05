Il ministro Amendola agli studenti milanesi | “Schengen non scomparirà mai | così come

Leggi su tpi

(Di venerdì 8 maggio 2020) “Schengen non scomparirà mai. E’l’Erasmus, è uno dei valori fondanti dell’Unione Europea”. Con queste parole ilper gli Affari Europei Vincenzoha rassicurato questa mattina un gruppo di licealipreoccupati per il futuro della mobilità tra i Paesi dell’Unione. Glidi “Scuola Europa” e dell’IISS per il commercio e il turismo “Marignoni-Polo”, collegati in live streaming conin occasione del festival digitale Europe City Project, hanno avuto l’opportunità di porre domande sugli scenari correnti e futuri dell’Unione alla luce dell’emergenza Covid-19, spaziando dalla necessità di avvicinare le scuole alle istituzioni internazionali alla consapevolezza che occorrerà fare grandi sacrifici comuni per rimettere ...