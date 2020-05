Il grillino Di Stefano si taglia i capelli da solo e si fa il video. Ecco com’è ridotta la Farnesina (video) (Di venerdì 8 maggio 2020) Il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano si fa un video mentre si taglia i capelli con il rasoio. Impresa non difficile, visto che è praticamente rasato a zero. Si vede anche la moglie, Claudia, che dà qualche sforbiciatina qua e là, per rendere il quadretto ancora più romantico. I due poi si danno un bacio affettuoso, in stile esterne da Uomini e donne. Una sceneggiata che certo non avranno apprezzato i parrucchieri costretti a tenere le serrande abbassate anche là dove i contagi sono quasi spariti. E questo proprio per la linea assurda del governo che non vuole misure differenziate a seconda dei territori. Del video sul taglio casalingo dei capelli Di Stefano ha parlato anche alla trasmissione Un giorno da pecora. Una chiacchierata che il sottosegretario grillino ha infarcito con le solite parole d’ordine che ormai ascoltiamo da mesi: ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 8 maggio 2020) Il sottosegretario agli Esteri Manlio Disi fa unmentre sicon il rasoio. Impresa non difficile, visto che è praticamente rasato a zero. Si vede anche la moglie, Claudia, che dà qualche sforbiciatina qua e là, per rendere il quadretto ancora più romantico. I due poi si danno un bacio affettuoso, in stile esterne da Uomini e donne. Una sceneggiata che certo non avranno apprezzato i parrucchieri costretti a tenere le serrande abbassate anche là dove i contagi sono quasi spariti. E questo proprio per la linea assurda del governo che non vuole misure differenziate a seconda dei territori. Delsul taglio casalingo deiDiha parlato anche alla trasmissione Un giorno da pecora. Una chiacchierata che il sottosegretarioha infarcito con le solite parole d’ordine che ormai ascoltiamo da mesi: ...

Il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano si fa un video mentre si taglia i capelli con il rasoio. Impresa non difficile, visto che è praticamente rasato a zero. Si vede anche la moglie, Claudi ...

