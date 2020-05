Il governo impugna l’ordinanza di Bolzano sulle aperture Boccia | “Dovevo farlo Decidano

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 8 maggio 2020) Il, come per la Calabria, annuncia il ricorso control’ultima ordinanza della Provincia autonoma di. Che ha deciso di riaprire alcune attività commerciali. Lo annuncia il ministro per gli Affari regionali, Francesco. che parla di iniziativa inevitabile. “Prendo atto che la Provincia Autonoma diha inserito nella sua legge che si adeguerà alle linee guida nazionali. Ed è un segnale di grande responsabilità. Tuttavia, poiché ha deciso di aprire ugualmente alcune attività commerciali pur in assenza delle linee guida sul lavoro, ilnon può fare altro chere il provvedimento. Limitatamente alle parti in contrasto con le regole sulla sicurezza sul lavoro”.contro la Provincia autonoma diPer lo zelante ministro “i proprietari degli ...