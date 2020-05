Il futuro incerto della Siria

Leggi su it.insideover

(Di venerdì 8 maggio 2020) A dieci anni dallo scoppio del conflittono, la pace nel Paese mediorientale continua ad essere un orizzonte lontano. A peggiorare la situazione si è recentemente aggiunto il coronavirus, diffusosi in un Paese in cui il sistema sanitario è da tempo al collasso e in cui la mancanza di un Governo unitario su tutto il territorio ha reso ancora più difficile contrastare la pandemia. Ma a rendereilnon è tanto l’emergenza sanitaria, quanto i dissidi interni al clan Assad e le divergenze sempre più evidenti tra la dirigenza russa e quellana. Le fratture nel clan Assad Di recente hanno destato scalpore alcuni video pubblicati su Facebook da Rami Makhlouf, cugino del presidente Bashar al Assad e magnate del settore delle comunicazionino. Makhlouf – che gestisce Syriatel, una delle due compagnie di ...