Il Coronavirus non ha fermato i trapianti: 42 nel Lazio dall’inizio del lockdown (Di venerdì 8 maggio 2020) “Il COVID-19 non ha interrotto l’attività dei trapianti nel Lazio. Dall’inizio del lockdown, nel Lazio, sono stati effettuati 42 trapianti, 99 dall’inizio dell’anno. Sono stati, in prevalenza, trapianti di fegato e di rene (89), di cuore e polmone (9) e 1 trapianto combinato. I principali centri coinvolti sono: l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, il Policlinico Gemelli, il Policlinico Tor Vergata, l’Azienda Ospedaliera San Camillo, il Policlinico Umberto I e il Polo Ospedaliero Interaziendale trapianti dell’Istituto Spallanzani“: lo comunica in una nota l’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio.L'articolo Il Coronavirus non ha fermato i trapianti: 42 nel Lazio dall’inizio del lockdown Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Iss : “Immagini Navigli? Fanno preoccupare. Fase 2 delicata - virus non è cambiato. Dobbiamo tutti rispettare regole”

Coronavirus - se la Serie A non riparte Ultras pronti a scendere in piazza : l'allarme

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus non Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera Coronavirus, l’ultimatum: «O si cambia o si chiude di nuovo tutto»

“Quando c’è da ringraziare i milanesi per il loro comportamento virtuoso io sono sempre il primo a farlo, ma ci sono momenti in cui c’è da inca…rsi e questo è uno di quei momenti: le immagini di ieri ...

I Fatti vostri, Paolo Fox replica alle accuse: "Un 2020 bellissimo? Video montato ad arte"

Paolo Fox torna in tv. Ma non per il consueto appuntamento zodiacale. L’astrologo, per propria scelta vista l’emergenza coronavirus, non è più a I Fatti vostri da due mesi. Ma ora che la situazione ...

