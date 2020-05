Il coronavirus e la sharing economy, Uber taglia 3.700 posti (Di sabato 9 maggio 2020) Uber ha tagliato 3.700 posti per l’emergenza coronavirus. E il futuro resta incerto. ROMA – L’emergenza coronavirus ha colpito anche la sharing economy e in particolare Uber. L’azienda è stata costretta a tagliare 3.700 posti con una riduzione del personale del 14% ma in futuro ci potrebbero essere ulteriori decisioni drastiche per salvaguardare le casse della multinazionale. “Stiamo valutando diversi scenari e tutti i costi – ha detto Dara Khorsrowshahi – vogliamo muoverci rapidamente e trattenere nella società il maggior numero di persone possibile, trattando tutti con dignità e rispetto“. Il lockdown e Uber Non è stato un periodo semplice per Uber. A metà marzo Khosrowshahi aveva ammesso che il futuro per l’azienda non era dei più rosei. I lockdown avevano portato ad una ... Leggi su newsmondo Coronavirus - colpo da (quasi) ko alla sharing economy dell’auto. Il caso Uber

Lo sterzo - l'abitacolo - i guanti : il car sharing con il coronavirus

