Il "compost" di Salerno Pulita sui terreni confiscati alle mafie nel Casertano

Tempo di lettura: 2 minuti La cooperativa sociale Apeiron ha ritirato nei giorni scorsi 171 tonnellate di compost per le sue produzioni biologiche dall'impianto di compostaggio gestito da Salerno Pulita. Lo rende noto la stessa coop, che fa sapere che "il compost sarà utilizzato come ammendante per le nostre coltivazioni biologiche, nei terreni confiscati alla criminalità organizzata nei comuni di Pignataro Maggiore e Santa Maria la Fossa". Nei terreni sono banditi i trattamenti chimici e si sta utilizzando, quindi, il compost prodotto con gli scarti di cucina delle famiglie di Salerno (il cosiddetto "organico"). "Sui terreni – dice Emiliano Sanges, presidente di Apeiron – vengono coltivate produzioni autoctone e quasi scomparse quali la zucca napoletana o una storica varietà di pomodoro dell'Agro ...

