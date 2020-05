Il bollettino: 243 morti, ma si svuotano gli ospedali. Lombardia, dati inquietanti (Di venerdì 8 maggio 2020) Il dato più significativo nel bollettino coronavirus della Protezione civile dell'8 maggio è il calo, sensibile, del numero di ricoverati negli ospedali e persone in terapia intensiva: delle 87.961 contagiate, 14.636 sono ricoverate con sintomi, 538 in meno di ieri, 71.157 si trovano in isolamento domiciliare, 982 in meno, e 1.168 in terapia intensiva, 143 in meno di ieri. Continua ad alleggerirsi dunque la pressione sugli ospedali, una chiave per evitare eventuali nuovi lockdown locali. Il calo del numero dei ricoverati in terapia intensiva è ormai costante da un mese. Per quanto riguarda le persone attualmente positive, quasi la metà (31.,983) è in Lombardia, che si conferma la regione più in crisi. Continua a salire intanto la quota dei decessi, che ha sfondato le 30mila vittime (30.201). Nelle ultime 24 ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - il bollettino di oggi venerdì 8 maggio : 243 morti - oltre mille nuovi casi

Virus - bollettino : in Italia superati i 30.000 morti (oggi 243). I guariti sono 99.023 (+2.747)

