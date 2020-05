“Il bimbo sta bene e non sono malata” Eleonora Daniele lo ha dovuto precisare davanti a

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 8 maggio 2020) Non le manda di certo a dire. Carattere forte e deciso, l’impeccabile conduttrice di Storie Italiane, resta al timone del programma nonostante il pancione, nonostante alcune critiche. La notizia della gravidanza era arrivata a gennaio quando, ospite a Domenica In, lo aveva annunciato all’amica Mara Venier. La conduttrice in dolce attesa dunque è stata di recente intervistata da La Famiglia Cristiana alla quale ha rivelato parecchie cose sulla gravidanza e sulla sua vita durante questo periodo di emergenza. Eppure, quando le è stato fatto notare di essere una donna coraggiosa per il fatto di andare in onda con Storie Italiane fino al 29 di maggio,ha risposto senza mezzi termini: “Non la trovo una scelta coraggiosa, è il mio lavoro. Una donna incinta non è malata, la mia gravidanza sta andando“. ...