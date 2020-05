I proclami dei “virologi” vip in tv? Meglio il silenzio dei medici che lavorano

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 8 maggio 2020) Viene da pensare che se qualcuno dei tuttologi televisivi di varia provenienza politica, professionale, ideologica o fancazzistica avesse speso solo pochissimi minuti del proprio tempo a dare una sbirciatina al sito della Accademia della Crusca avrebbe potuto arricchirsi culturalmente non certo sulla dieta da seguire in caso di stitichezza bensì in materia di lingua italiana. E se l’azzimato estensore di decreti ed ordinanze si fosse avvalso della secolare Accademia sorta a Firenze tra il 1582 e il 1583 e che tra i propri obiettivi annovera la collaborazione con le istituzioni governative italiane, magari avrebbe maggiormente confidato nella “capacità naturale, istintiva, di giudicare rettamente, soprattutto in vista delle necessità pratiche” dei propri concittadini in quanto tali erano e tali sono e non certo sudditi ai quali fare ...