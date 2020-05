I giochi di Xbox Series X disponibili fin dal primo giorno (Di venerdì 8 maggio 2020) (Foto: Ubisoft)Episodio speciale dell’evento Inside Xbox che ha svelato i primi tredici giochi che accompagneranno il lancio della console Xbox Series X, che rivaleggerà da subito con Ps5 di Sony a fine anno. Tante collaborazioni eccellenti per la proposta di Microsoft che naturalmente svelerà nei prossimi mesi titoli attualmente in fase di sviluppo da parte di sviluppatori terzi e in casa. Sarà uno stillicidio di informazioni che coinvolgerà anche la parte hardware di Xbox Series X, che potrà reggere la risoluzione 4k fino a 120 frame al secondo e il tanto atteso sistema ray tracing per la gestione più realistica dell’illuminazione. Quali sono i tredici giochi pronti dal giorno zero? In Assassin’s Creed Valhalla di Ubisoft si impersonerà Eivor in un open world di ambientazione vichinga tutto da esplorare. Con Bright ... Leggi su wired Xbox X - ecco i giochi della nuova console svelati : c’è Assassin’s Creed Valhalla

(Foto: Ubisoft)Episodio speciale dell'evento Insideche ha svelato i primi trediciche accompagneranno il lancio della consoleX, che rivaleggerà da subito con Ps5 di Sony a fine anno. Tante collaborazioni eccellenti per la proposta di Microsoft che naturalmente svelerà nei prossimi mesi titoli attualmente in fase di sviluppo da parte di sviluppatori terzi e in casa. Sarà uno stillicidio di informazioni che coinvolgerà anche la parte hardware diX, che potrà reggere la risoluzione 4k fino a 120 frame al secondo e il tanto atteso sistema ray tracing per la gestione più realistica dell'illuminazione. Quali sono i tredicipronti dalzero? In Assassin's Creed Valhalla di Ubisoft si impersonerà Eivor in un open world di ambientazione vichinga tutto da esplorare. Con Bright ...

