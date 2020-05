I cani potrebbero fiutare il Coronavirus. I ricercatori: “Puntiamo a far individuare gli asintomatici” (Di venerdì 8 maggio 2020) Coronavirus, cani fiutano i positivi asintomatici I cani potrebbero fiutare il Coronavirus. Lo credono i ricercatori della School of Veterinary Medicine (Penn Vet) dell’Università della Pennsylvania che stanno addestrando una decina di cani a fiutare, e quindi a individuare, gli esseri umani positvi al Coronavirus, anche asintomatici. “I cani in grado di individuare il Coronavirus potrebbero identificare l’infezione nelle persone asintomatiche e potrebbero svolgere un ruolo prezioso nella risposta alle malattie soprattutto nella fase di allentamento delle misure restrittive”, affermano in una nota gli scienziati della Penn Vet pubblicata su LiveScience. Della stessa idea è Mariangela Albertini, professoressa in fisiologia veterinaria dell’Università Statale. A Pomeriggio Cinque l’esperta ha spiegato come i cani potrebbero essere ... Leggi su tpi Coronavirus : cani addestrati potrebbero sniffare la malattia - come fanno già con diabete - Parkinson e cancro [FOTOGALLERY]

