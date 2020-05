“Hanno litigato per me…”: Simona Ventura e Mara Venier, il retroscena raccontato da Antonio Zequila (Di venerdì 8 maggio 2020) Antonio Zequila conteso da Mara Venier e Simona Ventura Senza ombra di dubbio Antonio Zequila, soprannominato Er Mutanda, è stato uno dei protagonisti assoluti del Grande Fratello Vip 4. Ultimamente l’attore è stato intervistato da Chi, il magazine di gossip diretto da Alfonso Signorini, conduttore del reality show a cui ha partecipato. Il professionista è un fiume in piena svelando degli aneddoti molto particolari sulla sua vita privata e lavorativa. L’uomo ha confessato che che dopo la sua partecipazione come naufrago a L’Isola dei Famosi la sua popolarità era arrivata alle stelle. Talmente era richiesto dalle varie televisioni che stato ragione di conflitto tra due mostri sacri della tv di Stato. Stiamo parlando di Mara Venier e Simona Ventura, che avrebbero fatto carte false per avere Zequila nelle loro trasmissioni. Stando all’ex ... Leggi su kontrokultura Mara Venier e Simona Ventura | Zequila svela : “Hanno litigato per me” (Di venerdì 8 maggio 2020) Antonio Zequila conteso daSenza ombra di dubbio Antonio Zequila, soprannominato Er Mutanda, è stato uno dei protagonisti assoluti del Grande Fratello Vip 4. Ultimamente l’attore è stato intervistato da Chi, il magazine di gossip diretto da Alfonso Signorini, conduttore del reality show a cui ha partecipato. Il professionista è un fiume in piena svelando degli aneddoti molto particolari sulla sua vita privata e lavorativa. L’uomo ha confessato che che dopo la sua partecipazione come naufrago a L’Isola dei Famosi la sua popolarità era arrivata alle stelle. Talmente era richiesto dalle varie televisioni che stato ragione di conflitto tra due mostri sacri della tv di Stato. Stiamo parlando di, che avrebbero fatto carte false per avere Zequila nelle loro trasmissioni. Stando all’ex ...

giorgiocerutti : RT @fabiotonacci: Ecco perché le #mascherine a 61 centesimi non si trovano. Arcuri e i distributori farmaceutici hanno litigato... dicevan… - LuBlue94 : RT @Waitouis: Entro nell’# di AmiciSp3ciali e mi ritrovo puntualmente le fan(atiche) di G???ia che nell’arco di una settimana hanno litigato… - KontroKulturaa : 'Hanno litigato per me...': Simona Ventura e Mara Venier, il retroscena raccontato da Antonio Zequila - - PastaAlSuga : @yoongisracha NON HANNO LITIGATO ORA AHAAHAHA stavo pensando a quando avevano raccontato di quella volta in cui av… - ilciccio67 : @DarkLadyMouse Ah, ecco, infatti mi sembrava strano. Peraltro, ho già litigato con una pazza che mi urlava 'la masc… -

Ultime Notizie dalla rete : “Hanno litigato "L'avventura di due sposi". Calvino al tempo del virus Pangea.news