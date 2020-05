Guerra (Oms): possibili contagi in Italia forse già più di 3 milioni (Di venerdì 8 maggio 2020) In Italia i contagi da Covid-19 potrebbero aver superato i 3 milioni, molto più dei circa 216mila casi totali accertati, compresi guariti e deceduti, alla data del 7 maggio. A sostenerlo è Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) secondo cui: "Lo screening con il test sierologico non è vincolato alla riapertura" prevista in Italia con la fase 2 dell’emergenza "ma ci permetterà di ricostruire la reale circolazione del virus".Intervistato dal Messaggero, Guerra, alla domanda su quanti possano essere i contagi reali in Italia, risponde: "Non mi sbilancerei. Stando ai dati della Cina, però, siamo nel giro di qualche milione. Anche più di 3 milioni. Abbiamo regioni, molto popolose, che hanno avuto un attacco intenso del virus. Ma i valori saranno ovviamente molto differenti da regione a ... Leggi su blogo Guerra (Oms) : possibili contagi reali in Italia forse già più di 3 milioni

Fase 2 Italia - Guerra (Oms) : «I sintomi stanno cambiando - i tamponi siano rapidi»

