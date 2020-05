Guccini e gli insulti dei «fan della Meloni che hanno la coda di paglia» dopo la sua

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 8 maggio 2020) Il 25 aprile scorso sui social era esplosa la polemica per la versione rivisitata di Bella Ciao cantata da Francesco. Il cantautore è comparso cantando «Stamattina mi son svegliato, e ho trovato gli invasor. C’eran Salvini, con Berlusconi, con i fasciche vorrebbero ritornar. O partigiano, portali via, come il 25 april». Non ha tardato, Giorgia, ad accusare il cantautore di istigazione all’odio nei confronti suoi e degli altri nominati: «dovrebbero farci i processi sommari, appenderci a testa in giù, rasarci i capelli ed esporci alla pubblica gogna?». Francescoè tornato su questa storia facendo notare come,l’accaduto, sia stato sommerso di «odio dai fan». LEGGI ANCHE >>> Giorgiasi chiede sevuole appendere ...