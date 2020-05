Gravina al Cts: «Diteci cosa serve per riprendere gli allenamenti». La questione diventa politica (Di venerdì 8 maggio 2020) «Diteci cosa serve per riprendere gli allenamenti». Ha concluso con queste parole, Gabriele Gravina, l’incontro di ieri con il Comitato tecnico scientifico. La relazione finale del vertice è adesso sulla scrivania del ministro della salute Speranza che dovrà dare un responso. Repubblica scrive che “la partita per la ripresa del calcio finirà per diventare una questione politica”. Il quotidiano racconta alcuni momenti della riunione. “Unico momento di tensione dell’incontro tra il professor Paolo Zeppilli, che aveva firmato il protocollo della Figc bocciato dagli scienziati, e Maurizio Casasco, della federazione medici sportivi: l’importanza delle sanificazioni di ambienti, mezzi di trasporto, spogliatoi, spazi comuni. La prima di tre questioni irrisolte. Le altre: il numero di tamponi («Ne servirebbero ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 8 maggio 2020) «pergli». Ha concluso con queste parole, Gabriele, l’incontro di ieri con il Comitato tecnico scientifico. La relazione finale del vertice è adesso sulla scrivania del ministro della salute Speranza che dovrà dare un responso. Repubblica scrive che “la partita per la ripresa del calcio finirà perre unapolitica”. Il quotidiano racconta alcuni momenti della riunione. “Unico momento di tensione dell’incontro tra il professor Paolo Zeppilli, che aveva firmato il protocollo della Figc bocciato dagli scienziati, e Maurizio Casasco, della federazione medici sportivi: l’importanza delle sanificazioni di ambienti, mezzi di trasporto, spogliatoi, spazi comuni. La prima di tre questioni irrisolte. Le altre: il numero di tamponi («Ne servirebbero ...

