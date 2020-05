Golf | anche Tiger Woods e Phil Mickelson presto in campo per beneficenza grazie al

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 maggio 2020) Pochi giorni fa è uscita la notizia che ilsarebbe stato il primo sport a tornare ine sugli schermi di tutta Americaal TaylorMade Driving Relief. Apparentemente il PGA non ha intenzione di fermarsi qui e ha programmato un secondo evento a scopo benefico riportando sul terreno di giocole due più amate leggende a stelle e strisce degli ultimi trent’anni:. Il Capital One’s The Match: Champions for Charity sarà infatti una prestigiosa competizione trasmessa su tutte le reti sportive (da TNT a TBS, su truTV e HLN) dove i due campioni sfideranno niente poco di meno che le altrettanto leggende della NFL Peyton Manning e Tom Brady. L’evento sarà tenuto domenica 24 maggio sul prestigioso MedalistCluib a Hobe Sound (Florida) e inizierà alle 2 di pomeriggio ora locale quindi alle ...