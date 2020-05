GoDaddy | la nuova sfida digitale delle pmi italiane pronte a ripartire

(Di venerdì 8 maggio 2020) I nuovi modelli di business non possono rinunciare alla digitalizzazione. Il lockdown per coronavirus lo dimostra

“Vendere” domini web in un panorama che vede una grande concorrenza non è facile. Soprattutto se il target non è il singolo utente internet ma un’azienda di piccole e medie dimensioni. La differenza, ...GoDaddy in aiuto di piccole imprese, artigiani e commercianti italiani alle prese con la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus: grazie al supporto degli strumenti digitali, infatti, è più facile superare ...