Giù la mascherina fascista! C’è l’immagine del Duce… L’articolo circola a Verona. E Repubblica s’indigna (Di venerdì 8 maggio 2020) In tempi di emergenza sanitaria gli articoli per nostalgici del Ventennio sono in crisi. Così c’è chi ha pensato di sfruttare l’immagine di Mussolini per le mascherine. Sono state dunque realizzate mascherine con il volto del Duce e il motto “Camminare, costruire e, se necessario, combattere e vincere!”. A produrle un’azienda di San Giorgio in Salici, in provincia di Verona. Repubblica non ci ha messo molto a fare lo scoop e a grondare indignazione per le mascherine fasciste. Secondo il quotidiano quelle col Duce si inserirebbero “nel filone delle mascherine a tema ideologico care all’estrema destra”. Quali sarebbero tali mascherine così pericolose? Ma quelle tricolori, naturalmente, che sono sponsorizzate da CasaPound. Il fatto poi che le protezioni dello scandalo (con elastico nero, specifica il quotidiano) siano in ... Leggi su secoloditalia Gassmann fa il giustiziere : «O mascherina o chiamo la polizia». E il web lo distrugge : «Ma vaff…»

Coronavirus - in Veneto oggi 58 casi e si pensa già al domani : “Valutare con il Governo aperture prima di giugno - obbligo di mascherina e guanti”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Giuseppe Sala : “Vedo ancora troppe persone in città che non usano bene la mascherina” (Di venerdì 8 maggio 2020) In tempi di emergenza sanitaria gli articoli per nostalgici del Ventennio sono in crisi. Così c’è chi ha pensato di sfruttare l’immagine di Mussolini per le mascherine. Sono state dunque realizzate mascherine con il volto del Duce e il motto “Camminare, costruire e, se necessario, combattere e vincere!”. A produrle un’azienda di San Giorgio in Salici, in provincia di. Repubblica non ci ha messo molto a fare lo scoop e a grondare indignazione per le mascherine fasciste. Secondo il quotidiano quelle col Duce si inserirebbero “nel filone delle mascherine a tema ideologico care all’estrema destra”. Quali sarebbero tali mascherine così pericolose? Ma quelle tricolori, naturalmente, che sono sponsorizzate da CasaPound. Il fatto poi che le protezioni dello scandalo (con elastico nero, specifica il quotidiano) siano in ...

eliforri : RT @utopico__: La mascherina spostata giù come se fosse uno scaldacollo è utile come mettere il preservativo il giorno del parto. - Marghe0855 : @cris_cersei Mio marito è a Milano e abita vicino ai Navigli, è in smart working, ma ogni sera quando porta la cagn… - SecolodItalia1 : Giù la mascherina fascista! C’è l’immagine del Duce… L’articolo circola a Verona. E Repubblica s’indigna… - antoellemartino : @vincenzolarosav @repubblica A questo punto li metto a testa in giù con tutta la mascherina, tanto impegnati quanto… - manuelaprofeta : RT @utopico__: La mascherina spostata giù come se fosse uno scaldacollo è utile come mettere il preservativo il giorno del parto. -

Ultime Notizie dalla rete : Giù mascherina