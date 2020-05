Giancarlo Fisichella: "Bici e motori? I miei sport preferiti" (Di venerdì 8 maggio 2020) "Bici e motori? I miei sport preferiti". Così Giancarlo Fisichella , ex pilota di Formula 1, confessa la passione per lo sport. Leggi su feedpress.me (Di venerdì 8 maggio 2020) "? I". Così, ex pilota di Formula 1, confessa la passione per lo

isoladeldiablo : RT @giroditalia: Don't miss at 7 PM the #GiroVirtual by @EnelGroupIT Legends Live Show. With @tafiandrea, @isoladeldiablo and @OfficialFisi… - Santiag41900663 : RT @CrystalRacing: Fernando Alonso (Minardi-European PS01) chases Giancarlo Fisichella (Benetton-Renault B201), 2001 Spain (Circuit de Cata… - AreWhs : RT @giroditalia: Don't miss at 7 PM the #GiroVirtual by @EnelGroupIT Legends Live Show. With @tafiandrea, @isoladeldiablo and @OfficialFisi… - giroditalia : Don't miss at 7 PM the #GiroVirtual by @EnelGroupIT Legends Live Show. With @tafiandrea, @isoladeldiablo and… - c0nfusedScott : @RenaultF1Team Nico Hulkenberg, Robert Kubica, Fernando Alonso, Giancarlo Fisichella, Jarno Trulli -

Ultime Notizie dalla rete : Giancarlo Fisichella Giancarlo Fisichella: "Bici e motori? I miei sport preferiti" Gazzetta del Sud Sestriere: Giro d’Italia Virtual Legends. Vince Tafi davanti a Basso e Chiappucci

La seconda giornata dedicata a Sestriere del Giro d’Italia Virtual, giovedì 7 maggio, è stata piena di ricordi e non poteva essere diversamente dal momento che a pedalare tra curve e tornanti che si i ...

Giancarlo Fisichella: "Bici e motori? I miei sport preferiti"

"Bici e motori? I miei sport preferiti". Così Giancarlo Fisichella, ex pilota di Formula 1, confessa la passione per lo sport.

La seconda giornata dedicata a Sestriere del Giro d’Italia Virtual, giovedì 7 maggio, è stata piena di ricordi e non poteva essere diversamente dal momento che a pedalare tra curve e tornanti che si i ..."Bici e motori? I miei sport preferiti". Così Giancarlo Fisichella, ex pilota di Formula 1, confessa la passione per lo sport.