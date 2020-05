Galli: “Senza cultura responsabilità passeremo dei guai” (Di venerdì 8 maggio 2020) Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “Se non passa la cultura della responsabilità passeremo dei guai”. Così Massimo Galli, direttore Malattie Infettive Ospedale Sacco (Milano), in collegamento con Agorà su Rai3, commenta le immagini dei Navigli pieni di persone. L'articolo Galli: “Senza cultura responsabilità passeremo dei guai” proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 maggio 2020) Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “Se non passa ladella responsabilitàdei guai”. Così Massimo, direttore Malattie Infettive Ospedale Sacco (Milano), in collegamento con Agorà su Rai3, commenta le immagini dei Navigli pieni di persone. L'articolo: “Senzaresponsabilitàdei guai” proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Galli: 'Senza cultura responsabilità passeremo dei guai'... - luckyerre : RT @Adnkronos: #Galli: 'Senza cultura responsabilità passeremo dei guai' - claudiomontar : @luca79ind i cinesi si possono permettere questo e altro economicamente, noi no. Ieri il prof. Remuzzi, un gradino… - fabius10scudi : RT @G_A_V_76: @TgLa7 Ma come mai Galli? Eppure ... era solo una influenza ... e senza NESSUN pericolo di contagio!! - PAOLAMALACRIDA : RT @G_A_V_76: @TgLa7 Ma come mai Galli? Eppure ... era solo una influenza ... e senza NESSUN pericolo di contagio!! -

Ultime Notizie dalla rete : Galli “Senza Coronavirus, l’infettivologo Galli: «L’epidemia nata fuori dall’ospedale, dov’è stata soltanto amplificata.... Corriere della Sera