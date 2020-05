Gabriele Micalizzi/ "Ho rischiato di morire. Coronavirus? Ho visto tanta umanità" (Di venerdì 8 maggio 2020) Gabriele Micalizzi, ospite di Vieni da me, racconta il suo reportage sul Coronavirus svelando la paura di perdere la vita mentre si svolge il proprio lavoro. Leggi su ilsussidiario Gabriele Micalizzi - chi è il fotoreporter : carriera e curiosità

Dalle bombe di Kobane alla "guerra" negli ospedali del nord. La nuova missione di Gabriele Micalizzi (Di venerdì 8 maggio 2020), ospite di Vieni da me, racconta il suo reportage sulsvelando la paura di perdere la vita mentre si svolge il proprio lavoro.

caterinabalivo : Pronti per chiudere insieme questa settimana di @vienidameRai ? Tutti su @RaiUno per una super puntata con Alena Se… - ignotoale75 : RT @vienidameRai: Gabriele Micalizzi: “Quando fai il fotoreporter di guerra ti senti al centro della storia” #VieniDaMe @caterinabalivo htt… - dileonic : Gabriele #Micalizzi, talentuoso fotoreporter di guerra, presenta il suo libro a @vienidameRai e sottolinea 'chi muo… - vienidameRai : Gabriele Micalizzi: “Quando fai il fotoreporter di guerra ti senti al centro della storia” #VieniDaMe… - LunatikaLullaby : RT @caterinabalivo: Pronti per chiudere insieme questa settimana di @vienidameRai ? Tutti su @RaiUno per una super puntata con Alena Seredo… -

Ultime Notizie dalla rete : Gabriele Micalizzi Gabriele Micalizzi, chi è il fotoreporter: carriera e curiosità ViaggiNews.com Gabriele Micalizzi/ “Ho rischiato di morire. Coronavirus? Ho visto tanta umanità”

Gabriele Micalizzi, un fotoreporter tra i più apprezzati al mondo, è l’autore del reportage sul coronavirus che ha fatto il giro del mondo. Gabriele, con la sua macchina fotografica è entrato negli os ...

Gabriele Micalizzi, chi è il fotoreporter: carriera e curiosità

Nato nel 1984 a Milano, Gabriele Micalizzi dopo la laurea inizia a occuparsi di cronaca locale, come fotografo. Nel corso degli anni ha focalizzato la sua attenzione sul Medio Oriente e sulle aree di ...

Gabriele Micalizzi, un fotoreporter tra i più apprezzati al mondo, è l’autore del reportage sul coronavirus che ha fatto il giro del mondo. Gabriele, con la sua macchina fotografica è entrato negli os ...Nato nel 1984 a Milano, Gabriele Micalizzi dopo la laurea inizia a occuparsi di cronaca locale, come fotografo. Nel corso degli anni ha focalizzato la sua attenzione sul Medio Oriente e sulle aree di ...