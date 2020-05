Fumata bianca all’Eurogruppo. Trovato l’accordo sul Mes. La nuova di linea di credito sarà pienamente operativa da metà maggio. Coprirà i costi sanitari diretti e indiretti (Di venerdì 8 maggio 2020) I ministri delle Finanze dell’Eurozona hanno Trovato l’accordo sulle linee di credito anti pandemia del Mes. La nuova di linea di credito del Mes, dopo l’accordo di oggi, ha annunciato il presidente dell’Eurogruppo, Mario Centeno, “sarà pienamente operativa a partire da metà maggio”. “Tutti potranno prendere prestiti fino al 2% del Pil, a condizioni molto favorevoli e con lunghe scadenze. Questo coprirà i costi sanitari diretti e indiretti, che sono lievitati”, ha aggiunto. L’unico requisito per accedere al Fondo sarà che gli Stati membri si impegnino a utilizzare la linea di credito, della durata massima di 10 anni, per sostenere il finanziamento interno dell’assistenza sanitaria, cioè i costi relativi alla cura e alla prevenzione dovuti alla crisi conseguente alla pandemia. Questo impegno, ... Leggi su lanotiziagiornale Fumata bianca sul ‘Recovery Fund’. Conte : “Importante risposta europea”

(Teleborsa) - Come ormai chiaro, in scia alle dichiarazioni delle ultime ore, semaforo verde dell'Eurogruppo al MES. E' quanto si apprende da fonti UE. Già nel primo pomeriggio, rimbalzava la notizia ...

Nessuna fumata bianca dopo l’incontro tra Comitato tecnico del Governo e Figc. I “contagi in corsa” sono il nodo e giovedì ne sono emersi alla Fiorentina e alla Samp UDINE. Nessuna fumata bianca sulla ...

(Teleborsa) - Come ormai chiaro, in scia alle dichiarazioni delle ultime ore, semaforo verde dell'Eurogruppo al MES. E' quanto si apprende da fonti UE. Già nel primo pomeriggio, rimbalzava la notizia ...