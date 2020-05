Francesco Totti esausto | Ilary Blasi trasforma la sua casa in uno zoo | dopo il gatto

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 8 maggio 2020) Nuovo arrivo insono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. I due oltre ad essere genitori di tre meravigliosi ragazzini sono amanti anche degli animali, in particolare la professionista Mediaset. Infatti quest’ultima ha deciso di ampliare la sua già numerosa famiglia facendo entrare dei pelosetti. Mentre l’ex Capitano della Roma è stato sempre restio di avere degli amici a quattro zampe in giro per. Tuttavia Er Pupone si è dovuto chinare alle pretese della sua dolce metà.l’arrivo di Donna Paola, ovvero ilsenza pelo, adesso è giunta anche una capretta tibetana.porta inuna capretta tibetana Ebbene sì, inè arrivata una simpaticissima capretta tibetana. A presentarla ai follower è la stessa...