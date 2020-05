Francesco Guccini: "Per la mia 'Bella ciao' odio dai fan della Meloni: si vede che hanno la coda di paglia" (Di venerdì 8 maggio 2020) “Quanto odio contro di me dai fan della Meloni: si vede che hanno la coda di paglia...”. Così titola l’intervista rilasciata da Francesco Guccini in streaming a Mezzora con Corriere, in cui il cantautore racconta la sua quarantena e torna sulla polemica del 25 aprile dopo la sua rilettura ironica del brano “Bella ciao”.Non è che durante la pandemia abbia fatto una vita tanto diversa da prima: ascolto audiolibri, guardo la tv. E scrivo.Scrive, Guccini. Ma non canzoni.Ho smesso, non mi veniva più l’ispirazione, non ho mai composto su ordinazione.Durante l’intervista viene rievocata anche la polemica che ha coinvolto Guccini lo scorso 25 aprile:Quel motivetto sulla falsariga di Bella ciao in cui invitava il “partigiano” a portare via Meloni, Salvini e Berlusconi ... Non ha gradito soprattutto l’esponente di ... Leggi su huffingtonpost Francesco Guccini : "Gli uomini non imparano - dopo il virus non cambierà nulla" -

"Quanto odio contro di me dai fan della Meloni: si vede che hanno la coda di paglia...". Così titola l'intervista rilasciata da Francesco Guccini in streaming a Mezzora con Corriere, in cui il cantaut ...

"Quanto odio contro di me dai fan della Meloni: si vede che hanno la coda di paglia...". Così titola l'intervista rilasciata da Francesco Guccini in streaming a Mezzora con Corriere, in cui il cantaut ...