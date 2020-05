Francesca Sofia Novello Instagram | top attillato che non lascia spazio alla fantasia

(Di venerdì 8 maggio 2020) Sguardo magnetico, corpo spettacolare e un sorriso che conquista, stiamo parlando della bellissima. Più di 300mila followers sue una collezione di foto davvero sensuale. Ogni scatto trasmette sensualità, seduzione ma anche una grande energia positiva. Il suo sorriso e la sua luce interiore le hanno regalato una luminosa carriera. Si è fatta conoscere come modella e quest’anno è stata anche co-conduttrice del Festival di Sanremo, ma prima di quest’esperienza era famosa per essere una delle ombrelline della motogp. Nella sua vita sentimentale è legate al pilota di moto, Valentino Rossi. Una coppia strana, per la differenza di età (quasi 15 anni), ma molto affiatata. Leggi anche: Antonella Mosetti, posa provocante in intimo sportivo: «Pura seduzione!»e la ...

801_243 : RT @corsedimoto: VALENTINO ROSSI sposerà Francesca Sofia Novello entro la fine dell'anno e firmerà un contratto biennale. L'indiscrezione d… - saidadoreniall : RT @_martinadr_: 00:00 Sofia, Tania, Francesca, Rebecca, Mary, Caterina, Chiara, Stella , Giulia ?? - _martinadr_ : 00:00 Sofia, Tania, Francesca, Rebecca, Mary, Caterina, Chiara, Stella , Giulia ?? - laRoyalBlood_ : @Fattorville1 @micdoingthings Io tra 141617 Sara, Francesca, Martina e Sofia seriamente sbroccavo HAHAHAHA - fnaufalathf : RT @corsedimoto: VALENTINO ROSSI sposerà Francesca Sofia Novello entro la fine dell'anno e firmerà un contratto biennale. L'indiscrezione d… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Sofia

Sguardo magnetico, corpo spettacolare e un sorriso che conquista, stiamo parlando della bellissima Francesca Sofia Novello. Più di 300mila followers su Instagram e una collezione di foto davvero sensu ...Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nu ...