Fontana “Riaperture? Vediamo i dati, fase delicata” (Di venerdì 8 maggio 2020) MILANO (ITALPRESS) – “E’ il momento piu’ delicato, ora e’ decisivo il monitoraggio”. Cosi’ il governatore della Lombardia Attilio Fontana, in una intervista sul Corriere della Sera. “Troppa enfasi su questa fase 2, prima Vediamo i dati e poi parliamo di date”, continua. E sulla presa di posizione della conferenza delle Regioni afferma: “Non sono entusiasta di quel documento, per un semplice ma fondamentale motivo: prima dobbiamo capire gli effetti di queste giornate di riapertura, misurare i numeri, i dati che ci arriveranno e poi decidere i passi successivi. Ma per avere informazioni attendibili e’ necessario attendere qualche giorno”. (ITALPRESS). L’articolo Fontana “Riaperture? Vediamo i dati, fase delicata” proviene da Italpress. Fontana “Riaperture? Vediamo i dati, ... Leggi su ilcorrieredellacitta Fontana “Riaperture? Vediamo i dati - fase delicata”

