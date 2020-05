Fiume Sarno, al via il campionamento delle acque coordinato dall’Autorità di Distretto dell’Appennino Meridionale (Di venerdì 8 maggio 2020) Campionamenti delle acque lungo il corso del Fiume Sarno e dei suoi affluenti principali sono stati realizzati dai tecnici dell’Autorità del Distretto dell’Appennino Meridionale nei giorni scorsi, e trasferiti per le analisi al Dipartimento di Biologia e Chimica dell’Università di Napoli Federico II. “A breve – ha spiegato Vera Corbelli, segretario del Distretto – inizieranno le verifiche e i controlli congiunti con i carabinieri del Noe con cui è stato siglato un accordo di collaborazione nello scorso ottobre, a seguito del quale è stato condiviso un programma tecnico operativo con l’obiettivo di censire, controllare e verificare gli scarichi civili ed industriali per la mitigazione degli impatti ambientali”. Per affrontare in maniera integrata e di sistema le criticità dell’area Bacino Fiume Sarno ... Leggi su ildenaro Scafati - inquinamento fiume Sarno : il sindaco presenta esposto in Procura

