«Firma la petizione per le dimissioni di Bonafede». Meloni lancia la petizione sui social (Di venerdì 8 maggio 2020) Una raccolta firme con tanto di pagina dedicata per sottoscrivere la richiesta di dimissioni immediate per il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. A lanciarla attraverso i social è la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. «Mafiosi e boss scarcerati: l’Italia non merita questo! Firma la petizione per chiedere le dimissioni del Ministro Bonafede. Fratelli d’Italia ha già presentato una mozione di sfiducia al Senato», scrive su twitter Meloni lanciando l’hastag “#BonafedeDimettiti” e postando una foto del ministro e la scritta: “Grazie a lui mafiosi e boss fuori dalla galera”. Meloni: «Il Parlamento abbia un sussulto di dignità» Proprio ieri il centrodestra ha presentato in Senato la mozione di sfiducia a Bonafede. Giorgia Meloni ha sottolineato che «l’Italia non ... Leggi su secoloditalia Barbara D’Urso lascia la tv? I fan firmano una petizione

‘CancellareIProgrammiDellaDurso’ - in 32mila firmano ‘l’improvvisa’ petizione online (Di venerdì 8 maggio 2020) Una raccolta firme con tanto di pagina dedicata per sottoscrivere la richiesta diimmediate per il ministro della Giustizia Alfonso. Arla attraverso iè la leader di Fratelli d’Italia Giorgia. «Mafiosi e boss scarcerati: l’Italia non merita questo!laper chiedere ledel Ministro. Fratelli d’Italia ha già presentato una mozione di sfiducia al Senato», scrive su twitterndo l’hastag “#Dimettiti” e postando una foto del ministro e la scritta: “Grazie a lui mafiosi e boss fuori dalla galera”.: «Il Parlamento abbia un sussulto di dignità» Proprio ieri il centrodestra ha presentato in Senato la mozione di sfiducia a. Giorgiaha sottolineato che «l’Italia non ...

rinaldosidoli : Chiediamo l’immediato rilascio dell'orso M49. Il Casteller non è un’area adatta ad assicurargli una permanenza comp… - ItaliaViva : Firma anche tu la petizione lanciata da @LauraGaravini e @sara_moretto per permettere ad acconciatori, barbieri ed… - chedisagio : Con alcuni amici, sottoponiamo una petizione per chiudere il campionato. Playoff per le prime quattro e per l'EL Pl… - mario_maggi : #RipartiamoSenzaMonouso Non sommergiamo l’Italia di mascherine e guanti monouso - Firma la petizione!… - Mania48Mania53 : RT @SecolodItalia1: «Firma la petizione per le dimissioni di Bonafede». Meloni lancia la petizione sui social -

Ultime Notizie dalla rete : Firma petizione "Firma per dimissioni Bonafede", Meloni lancia petizione sui social Adnkronos "Firma per dimissioni Bonafede", Meloni lancia petizione sui social

Una raccolta firme con tanto di pagina dedicata per sottoscrivere la richiesta di dimissioni immediate per il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. A lanciarla attraverso i social è la leader di ...

Carceri: Meloni, petizione di Fd'I per chiedere dimissioni di Bonafede

Politica - Fratelli d'Italia ha lanciato una petizione online per chiedere le dimissioni del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. "Mafiosi e boss della malavita scarcerati: l'Italia non merita ...

Una raccolta firme con tanto di pagina dedicata per sottoscrivere la richiesta di dimissioni immediate per il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. A lanciarla attraverso i social è la leader di ...Politica - Fratelli d'Italia ha lanciato una petizione online per chiedere le dimissioni del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. "Mafiosi e boss della malavita scarcerati: l'Italia non merita ...