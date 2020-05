Firenze, finanziamenti a famiglie e imprese: firmato in prefettura protocollo con aziende di credito (Di venerdì 8 maggio 2020) l’obiettivo di facilitare in modo concreto l’accesso alle misure creditizie per assicurare liquidità e quindi sopravvivenza alle aziende in difficoltà e garantire il più possibile il mantenimento dei livelli occupazionali Leggi su firenzepost (Di venerdì 8 maggio 2020) l’obiettivo di facilitare in modo concreto l’accesso alle misure creditizie per assicurare liquidità e quindi sopravvivenza allein difficoltà e garantire il più possibile il mantenimento dei livelli occupazionali

FirenzePost : Firenze, finanziamenti a famiglie e imprese: firmato in prefettura protocollo con aziende di credito - UTGFirenze : #coronavirus, siglato in Prefettura a Firenze un protocollo regionale per favorire l’accesso al credito e velocizza… - MammaNunmat64 : RT @Antigon25386936: Il problema è ora aggravato da tensioni dovute a problemi economici. I centri anti violenza devono essere sostenuti co… - Antigon25386936 : Il problema è ora aggravato da tensioni dovute a problemi economici. I centri anti violenza devono essere sostenuti… - simoventurini1 : RT @potere_alpopolo: A Firenze abbiamo avviato una distribuzione alimentare gratuita. Senza finanziamenti abbiamo aiutato quasi 80 famiglie… -