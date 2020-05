Fiorentina e Sampdoria hanno detto che 7 calciatori sono risultati positivi al coronavirus

(Di venerdì 8 maggio 2020)annunciato che 7alin seguito ai test effettuati in vista della ripresa degli allenamenti. Laha comunicato che «stati identificati 3 atleti e 3 membri dello staff tecnico-sanitario

MaxCallegari : La volontà di riprendere della #Bundesliga mi dà grande speranza, i casi di positività di #Sampdoria (3+1 recidivo)… - TOSADORIDANIELA : RT @NicoSchira: Emergenza #COVID?19 sempre più forte nel mondo del calcio: oltre ai 6 casi della Fiorentina e ai 4 giocatori della Sampdori… - Revenge84943671 : RT @RaffoSarnataro: Allora. 6 positivi nella Fiorentina. 4 positivi nella Sampdoria (di cui uno di ritorno). 1 positivo nel Torino. Senza c… - lamortenelcuore : RT @TweetGino: Riassumendo: 6 positivi alla Fiorentina 4 positivi alla Sampdoria 1 positivo al Torino Forse 3 al Milan Più l'Inter che stra… - marcullo02 : RT @NicoSchira: Emergenza #COVID?19 sempre più forte nel mondo del calcio: oltre ai 6 casi della Fiorentina e ai 4 giocatori della Sampdori… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Sampdoria

Incontro Figc-Cts, ora il protocollo sanitario passa nelle mani del Ministro della Salute Il Ministro Spadafora sull'incontro: "Spero risolte problematiche sugli allenamenti" Lega Pro vota per la sosp ...Incubo Covid-19 per Fiorentina e Sampdoria. Da settimane la scienza avverte che i numeri ufficiali sono solo la punta dell’iceberg. Il mondo viola, e quello blucerchiato, loro malgrado, purtroppo lo c ...