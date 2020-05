Fiorentina, Barone: «Ripartenza? Stiamo aspettando il protocollo» (Di venerdì 8 maggio 2020) Joe Barone, dg della Fiorentina, parla a margine dei test della squadra viola, propedeutici alla ripresa degli allenamenti Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone era presente quest’oggi a Firenze e ha parlato con i cronisti all’uscita dal Centro Sportivo “Davide Astori”, a margine dei test della squadra viola. Ecco le sue parole a Firenzeviola.it. SITUAZIONE – «Tutto apposto, i ragazzi stanno lavorando e si sta andando avanti bene. C’è tutta la giornata per fare le visite, i ragazzi arrivano scaglionati e, piano piano, iniziamo ad arrivare alla normalità». Ripartenza – «Stiamo aspettando il protocollo, una volta che arriva noi siamo lì per seguire tutte le sue indicazioni». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Fiorentina - Barone : «Ribery tornerà domani in Italia. Chiesa? Ci parleremo a fine stagione»

Fiorentina - Barone : «Chiesa? Non obblighiamo nessuno a rimanere»

Barone : «Fiorentina pronta a ripartire - aspettiamo decisione Governo» (Di venerdì 8 maggio 2020) Joe, dg della, parla a margine dei test della squadra viola, propedeutici alla ripresa degli allenamenti Il direttore generale dellaJoeera presente quest’oggi a Firenze e ha parlato con i cronisti all’uscita dal Centro Sportivo “Davide Astori”, a margine dei test della squadra viola. Ecco le sue parole a Firenzeviola.it. SITUAZIONE – «Tutto apposto, i ragazzi stanno lavorando e si sta andando avanti bene. C’è tutta la giornata per fare le visite, i ragazzi arrivano scaglionati e, piano piano, iniziamo ad arrivare alla normalità».– «il, una volta che arriva noi siamo lì per seguire tutte le sue indicazioni». Leggi su Calcionews24.com

raspa90 : RT @Fiorentinanews: #Barone: 'Aspettiamo il protocollo per ripartire. I giocatori si sono mantenuti bene' #Fiorentina - Fiorentinanews : #Barone: 'Aspettiamo il protocollo per ripartire. I giocatori si sono mantenuti bene' #Fiorentina - sportli26181512 : Fiorentina, Barone: 'Tutto a posto, i ragazzi stanno lavorando bene': All'uscita dal Centro Sportivo della Fiorenti… - Fiorentina_ole : «Restyling del #Franchi? La posizione è di volere uno STADIO NUOVO e nella ZONA METROPOLITANA» Joe #Barone ieri a… - raspa90 : RT @Fiorentinanews: FOTO FN: Barone 'in maschera' entra al Centro Sportivo 'Davide Astori' #Fiorentina -