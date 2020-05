Film (letteralmente) spaziali: Tom Cruise, accordi con la Nasa per il prossimo film (Di venerdì 8 maggio 2020) Tom Cruise spera di entrare segnare la storia di Hollywood girando il primo film d’azione nello spazio. La Nasa sta lavorando con Cruise per girare a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Non ci sono dettagli sul film, ma Deadline – che per primo ha riportato la storia – ha affermato che la pellicola non apparterrebbe alla famosa saga di Mission Impossible. Il rapporto afferma anche che Cruise, 57 anni, sta lavorando anche con SpaceX la compagnia del magnate Elon Musk, neo-papà, che trasporterà due astronauti statunitensi alla ISS per la Nasa alla fine di questo mese. L’amministratore della Nasa Jim Bridenstine ha scritto su Twitter: “La Nasa è entusiasta di lavorare con Tom Cruise per un film a bordo della Stazione spaziale!” “Abbiamo bisogno di media popolari per ispirare una nuova generazione di ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 8 maggio 2020) Tomspera di entrare segnare la storia di Hollywood girando il primod’azione nello spazio. Lasta lavorando conper girare a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Non ci sono dettagli sul, ma Deadline – che per primo ha riportato la storia – ha affermato che la pellicola non apparterrebbe alla famosa saga di Mission Impossible. Il rapporto afferma anche che, 57 anni, sta lavorando anche con SpaceX la compagnia del magnate Elon Musk, neo-papà, che trasporterà due astronauti statunitensi alla ISS per laalla fine di questo mese. L’amministratore dellaJim Bridenstine ha scritto su Twitter: “Laè entusiasta di lavorare con Tomper una bordo della Stazione spaziale!” “Abbiamo bisogno di media popolari per ispirare una nuova generazione di ...

La storia è ambientata in un futuro apocalittico, dopo una guerra che ha reso inabitabile la superficie della terra, nella città sotterranea di Ember, dove, per generazioni, la gente ha vissuto in un ...

