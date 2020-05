Fernanda Lessa ricorda il figlio scomparso su Instagram: “Auguri mio angioletto” (Di venerdì 8 maggio 2020) Fernanda Lessa ricorda il figlio scomparso su Instagram e il terribile lutto vissuto vent’anni fa quando morì Joaquim. Il piccolo si spense poche settimane dopo la nascita a causa di una malattia congenita. Un dolore enorme per la modella brasiliana che non ha mai dimenticato quei momenti difficili e quel neonato che ha potuto stringere solo per pochissimo tempo fra le sue braccia. Nel giorno del suo compleanno, Fernanda ha voluto ricordare il figlio su Instagram. “Auguri mio angioletto Joaquim – ha scritto la Lessa, postando una foto con il pancione in cui sorride, felice – per i suoi 20 anni nel cuore della mamma e nel cielo a guardarmi le spalle. 7-05-2000/21-05-2000”. Fernanda Lessa era all’ottavo mese di gravidanza quando scoprì che Joaquim aveva una malformazione cardiaca. Dopo la nascita il neonato subì ... Leggi su dilei Fernanda Lessa e il messaggio per Joaquim - il figlio morto a sole 2 settimane di vita

“Quando è morto mio figlio…”. Fernanda Lessa - il dolore non passa

Fernanda Lessa - pensiero doloroso sul figlio morto : “19 anni nel cuore” (Di venerdì 8 maggio 2020)ilsue il terribile lutto vissuto vent’anni fa quando morì Joaquim. Il piccolo si spense poche settimane dopo la nascita a causa di una malattia congenita. Un dolore enorme per la modella brasiliana che non ha mai dimenticato quei momenti difficili e quel neonato che ha potuto stringere solo per pochissimo tempo fra le sue braccia. Nel giorno del suo compleanno,ha volutore ilsu. “Auguri mio angioletto Joaquim – ha scritto la, postando una foto con il pancione in cui sorride, felice – per i suoi 20 anni nel cuore della mamma e nel cielo a guardarmi le spalle. 7-05-2000/21-05-2000”.era all’ottavo mese di gravidanza quando scoprì che Joaquim aveva una malformazione cardiaca. Dopo la nascita il neonato subì ...

zazoomnews : Fernanda Lessa e il messaggio per Joaquim il figlio morto a sole 2 settimane di vita - #Fernanda #Lessa #messaggio… - pausefun : ? Fernanda Lessa, lo straziante ricordo del figlio defunto: '19 anni nel cuore' - - venti4ore : Quando è morto mio figlio…”. Fernanda Lessa dolore non passa - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Fernanda Lessa scrive un toccante messaggio per il figlio defunto: 'Auguri mio angioletto' -

Ultime Notizie dalla rete : Fernanda Lessa Fernanda Lessa e il messaggio per Joaquim, il figlio morto a sole 2 settimane di vita TvZap Fernanda Lessa ricorda il figlio scomparso su Instagram: “Auguri mio angioletto”

Fernanda Lessa ricorda il figlio scomparso su Instagram e il terribile lutto vissuto vent’anni fa quando morì Joaquim. Il piccolo si spense poche settimane dopo la nascita a causa di una malattia cong ...

Fernanda Lessa, il messaggio commovente per suo figlio morto

Fernanda Lessa ricorda un dramma tremendo che le è accaduto: ha purtroppo perso un figlio diciannove anni fa a causa di una malattia terribile. Fernanda Lessa quest’oggi sta vivendo un dolore davvero ...

Fernanda Lessa ricorda il figlio scomparso su Instagram e il terribile lutto vissuto vent’anni fa quando morì Joaquim. Il piccolo si spense poche settimane dopo la nascita a causa di una malattia cong ...Fernanda Lessa ricorda un dramma tremendo che le è accaduto: ha purtroppo perso un figlio diciannove anni fa a causa di una malattia terribile. Fernanda Lessa quest’oggi sta vivendo un dolore davvero ...